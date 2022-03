Deal tussen Mile Svilar en Italiaanse topclub is bijna rond

Mile Svilar heeft zijn keuze gemaakt en zou naar Italië gaan om zijn carrière een nieuwe boost te geven.

Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio heeft Svilar een akkoord bereikt met AS Roma. Daar drongen algemeen manager Tiago Pinto en trainer José Mourinho hard aan op zijn komst en ze zijn er nu ook in geslaagd om hem te overtuigen. In de volgende tien dagen zou Svilar zijn medische testen afleggen en daarna kan hij zijn contract meteen tekenen.



Svilar doorliep zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en werd er beschouwd als een enorm talent, waardoor hij al op zijn zestiende bij de A-kern kwam. De keeper bleek echter ongeduldig en vertrok in de zomer van 2017 met slaande deuren naar Benfica. Daar mocht hij na enkele maanden al debuteren in de Champions League, maar de grote doorbraak bleef vervolgens uit. Hij speelde in vijf seizoenen amper 23 wedstrijden in het eerste elftal, vrijwel allemaal in zijn eerste twee seizoenen.