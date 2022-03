OHL kan niet stunten tegen Union: "Naar het beeld van ons seizoen" & "Staan waar we horen te staan"

Xavier Mercier zorgde er met een pegel ei zo na voor dat OHL met een voorsprong de rust in kon gaan tegen Union, maar de dwarsligger deed zijn naam alle eer aan. Na de pauze moest OHL zijn meerdere erkennen in de Brusselaars, die in het vierde kwartier het verschil maakten.

Xavier Mercier kon na afloop kort en bondig zijn in zijn wedstrijdanalyse. "Simpel, we maakten te veel defensieve fouten. Als je tegen de topschutter voetbalt, mag je zoveel ruimte niet weggeven. Dat betaalt zich cash uit. Bij dat eerste doelpunt heeft hij twee à drie meter om vrij aan te leggen, bij dat tweede doelpunt stond hij ook plots alleen. Teuma mocht er bij de 1-3 op zijn gemakje doorlopen en alsof dag nog niet genoeg was, gaven we nog een strafschop cadeau."

Nochtans begon OHL goed aan de partij. Met de vroege voorsprong kregen Mercier en co de wind in de zeilen, maar de tegenaanvallen werden iets te slordig uitgespeeld. "Onze eerste helft was goed en met een beetje geluk gingen we de rust in met een voorsprong. Na die drie doelpunten in korte tijd was het gedaan voor ons."

"Op papier maken we nog kans op een plaatsje in de top acht, maar dan mochten we hier niet met een nederlaag van het veld stappen. 1-4 in eigen huis, dat doet pijn. Misschien was deze match wel naar het beeld van ons seizoen: we wisselden goede en slechte dingen met elkaar af. We missen constante in ons spel. We staan dan ook waar we horen te staan in de rangschikking", besluit een doodeerlijke Xavier Mercier.