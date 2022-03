Geen 1 aprilgrap: AA Gent haalt radiostem weg bij VRT

AA Gent heeft een nieuwe transfer gedaan. Niet voor de A-ploeg, maar wel voor de omkadering ervan. Ze haalden Tom Vandenbulcke, de voorbije 22 jaar als sportjournalist actief, binnen.

Vandenbulcke werkte de voorbije jaren voor de VRT, waar hij zich vooral met wielrennen bezig hield. Maar hij presenteerde ook de podcast De Tribune voor Radio 1.

"Tom Vandenbulcke, jarenlang medewerker bij VRT/Sporza zal vanaf 1 april in dienst treden als Communicatiemanager van KAA Gent. We heten Tom van harte welkom in de Buffalo familie en wensen hem alvast veel succes toe!", klinkt het bij de Buffalo's.