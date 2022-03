Yves Vanderhaeghe vertelt over speciale clausule in zijn contract bij KV Oostende

Het was opvallend en ook net weer niet dat Yves Vanderhaeghe het seizoen uitdoet als trainer van KV Oostende.

Yves Vanderhaeghe moet KV Oostende van degradatie behoeden. De kustploeg is aardig op weg, maar Vanderhaeghe wacht liever tot de mathematische zekerheid in handen is.

Een contract van vier maanden, dat is toch wel iets bijzonders. “Ik weet dat een contract van vier maanden misschien vreemd is in het hedendaagse voetbal. Tegenwoordig is een jaar bij eenzelfde club al veel”, zegt Vanderhaeghe aan de Krant van West-Vlaanderen.

Al is er ook een speciale clausule in opgenomen. “In mijn contract staat dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste match duidelijkheid krijg. Voor mij is dat perfect. Ik heb dat contract getekend en weet waarvoor ik sta.”