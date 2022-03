Rob Schoofs legt de vinger op de wonde bij KV Mechelen: "Dat heeft ons onze kansen voor play-off 1 gekost"

Rob Schoof is één van de exponenten van het knappe voetbal dat KV Mechelen al bracht. Play-off 1 zal het echter niet worden voor Malinwa. Eén van de redenen hiervoor zijn de vele tegendoelpunten na stilstaande fases volgens de aanvoerder van KV.

Ook het voorbije weekend lagen opnieuw standaardsituaties aan de basis van twee tegentreffers. "Het is weer op stilstaande fases dat we de tegenstander in de match laten komen. Dat heeft ons al heel veel gekost", beseft Rob Schoofs. "Het heeft ons onze kansen voor play-off 1 gekost."

Niet enkel met gestalte te maken

Die stilliggende ballen wegen nu eenmaal zwaar door in het moderne voetbal. "Voetballend krijgen ploegen tegen ons weinig klaar. Jammer dat we kwetsbaar zijn op stilstaande fases. Op die manier misloop je heel veel punten. Dat ligt niet puur aan gestalte, al speelt dat natuurlijk mee. Het is altijd iets, kleine dingen, of iemand die niet geconcentreerd is."

Dat kan op het einde van de rit inderdaad een groot verschil maken en dat lijkt het geval te zijn bij KV Mechelen. "Het is frustrerend dat die zaken bij ons altijd worden afgestraft."