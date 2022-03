U21: Anderlecht verliest, overwinningen voor Club Brugge, Standard en Genk

Op maandagavond werden er weer wat interessante wedstrijden gespeeld in de U21-competitie.

Anderlecht, met spelers als Ait El Hadj, Amuzu en Stroeykens tussen de lijnen, maar met Stassin op de bank, verloor in eigen huis van Antwerp (0-1). Een zeer pover resultaat aangezien koploper Genk won van OHL (4-1) en twee andere teams uit de top 5, Standard (1-3 tegen Cercle) en Club Brugge (4-0 tegen Zulte via Vermant, Nusa, Sylla en Pérez) ook de 3 punten pakte. Gent, een andere ploeg in de top 5, won eveneens van Charleroi (2-1).