Voorzitter Beerschot opgeroepen door Disciplinair Comité

Francis Vrancken, de voorzitter van Beerschot, wordt opgeroepen door het Disciplinair Comité van de voetbalbond.

Vrancken had na de derby tegen Royal Antwerp FC de integriteit van scheidsrechter Verboomen in twijfel getrokken. Hij suggereerde dat de job van Verboomen als voedingsadviseur hem aan The Great Old linkte.

Het bondsparket wil Vrancken vervolgen voor "niet-gefundeerde uitlatingen waardoor de integriteit van de scheidsrechter ten onrechte publiekelijk in twijfel werd getrokken", klinkt het.

Sinds zondag is Beerschot zeker van de degradatie naar 1B nadat Seraing ging winnen op bezoek bij Standard.