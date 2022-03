Topschutter Rusland - die eerder onder vuur lag - vraagt dan toch om niet te moeten spelen: "Hij heeft veel familieleden in Oekraïne"

Artem Dzyuba, gedeeld topschutter van de Russische nationale ploeg, heeft bondscoach Valerio Karpin gezegd dat hij niet wil opgeroepen worden. De situatie in Oekraïne ligt hem wel degelijk nauw aan het hart.

Dzyuba had eerder kritiek gekregen van collega-voetballers omdat hij zich niet uitsprak tegen de oorlog. De aanvoerder van het Russisch elftal speelt voor Zenit St. Petersburg en liet op Instagram boos weten dat hij tegen elke discriminatie is. Hij vroeg zich ook af waarom het Russische sporters kwalijk genomen wordt dat ze zwijgen over de oorlog.

"Hij verzekerde me dat hij echt voor de nationale ploeg wil spelen", zei Karpin in een interview met de Russische bond. "Maar nu, als gevolg van de moeilijke situatie in Oekraïne - waar hij veel familieleden heeft - verontschuldigde hij zich en vroeg hij me hem vanwege familieredenen niet op te roepen voor dit trainingskamp.”