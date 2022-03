'Feyenoord wil met Genk rond de tafel om aanvaller definitief naar De Kuip te halen'

Cyriel Dessers voetbalt momenteel op huurbasis voor Feyenoord. Er leek lange tijd geen vervolg te komen aan die uitleenbeurt, maar de Rotterdammers willen dan toch met KRC Genk rond de tafel.

Feyenoord heeft een aankoopoptie van vier miljoen euro op Cyriel Dessers. “Maar we kunnen geen vier miljoen euro ophoesten voor een speler die niet zeker is van een basisplaats”, was Frank Arnesen in de Nederlandse kranten eerder al formeel.

Ondertussen lijkt de wind gekeerd in Rotterdam. Feyenoord denkt er dan toch over om Dessers over te nemen, maar dan zal het via onderhandelingen moeten gebeuren om de prijs naar beneden te krijgen.