Louwagie zet de puntjes op de i: "Best voetballende ploeg? Het gaat nu eventjes niet om goed voetbal"

Met KAA Gent - RSC Anderlecht staat zondag dé wedstrijd tussen de twee best voetballende teams van het moment op het menu. Dat verzorgde voetbal kan Michel Louwagie eventjes gestolen worden.

De winnaar van het duel tussen KAA Gent en RSC Anderlecht doet namelijk een héél goede zaak met het oog op play-off 1. Momenteel beschikt paars-wit over de beste papieren, terwijl KAA Gent ook Antwerp FC nog voor zich moet dulden in de stand.

Voor de neutrale voetballiefhebber wordt het wellicht een partij om duimen en vingers bij af te likken. “Het gaat nu eventjes niet over goed voetbal”, zet Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws de puntjes op de i. “Het gaat over winnen.”

“Het wordt alleszins een pak moeilijker voor ons als we zondag verliezen van Anderlecht”, aldus de algemeen manager van de Buffalo’s. “Wat ons doel is als we play-off 1 halen? We bepalen momenteel niets, hé. De achterstand op Union SG en Club Brugge blijft heel groot.”