Goots is zeker dat Antwerp Champions' Play-offs haalt: "Maar dat baart me wel zorgen"

Veel mensen zien Antwerp nog uit de top vier vallen nu Anderlecht en Gent op toerental zijn gekomen. Met de topper tussen die twee ploegen komend weekend in het vooruitzicht is analist Patrick Goots het daar niet mee eens.

Hij is nog altijd overtuigd dat The Great Old bij de beste vier zal zitten. De topper Gent - Anderlecht van volgend weekend wordt cruciaal. Ik heb even zitten rekenen: als Gent niet wint, heeft Antwerp aan een 6 op 9 genoeg om zijn plaats in de top vier te behouden. Als dat niet lukt, is het zijn plaats in de Champions' play-offs niet waard", klinkt het in GvA.

"Het programma van Antwerp - dat nog twee keer thuis speelt - oogt bovendien makkelijker dan dat van Gent en Anderlecht. Zulte Waregem is gered, ook OHL heeft niets meer om voor te spelen. ­Alleen Cercle Brugge doet op de slotspeeldag mogelijk nog een gooi naar de Europe play-offs. Wat me wel zorgen baart, is dat de resultaten van Anderlecht en Gent crescendo gaan, terwijl het zelfvertrouwen bij Antwerp na die 6 op 18 op een zeer laag pitje staat."