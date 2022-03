Jack Hendry op zijspoor bij Club Brugge, maar wel in nationale ploeg

Op de valreep van de zomermercato nam Club Brugge de Schot Jack Hendry weg bij KV Oostende. Onder Clement werd hij meteen in de ploeg gedropt en deed dat met verve.

De laatste weken en maanden loopt het heel wat minder voor Hendry. Hij moest zelfs meespelen bij Club NXT. De malaise in Brugge kan hij bij de nationale ploeg echter even vergeten.

Ondanks zijn mindere prestaties bij Club Brugge is Hendry wel degelijk geselecteerd voor de oefenwedstrijden van Schotland eind deze maand.

Steve Clarke has named his Scotland squad to face Poland and Austria or Wales in our two international friendlies later this month. pic.twitter.com/yWfIqvx3Tg