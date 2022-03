POLL: Welke topclub grijpt naast de Champions' Play-Offs?

Met nog drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie stijgt de spanning. Onderin viel het doek al voor Beerschot, maar de strijd voor de top vier is helemaal losgebarsten.

Union is al een tijdje zeker van een plekje in de Champions' Play-Offs. Bij winst tegen Racing Genk is ook Club Brugge na dit weekend verzekerd van de top vier. Dat betekent dat Anderlecht, Antwerp en AA Gent met zijn drieën zullen strijden voor de resterende twee tickets.

Antwerp leek lange tijd nagenoeg zeker van van de top vier, maar door de recente zes op achttien en de opmars van de Buffalo's (18 op 18) ligt het plots weer helemaal open.

Wie denkt u dat het (niet) zal halen? Laat het weten in onderstaande poll.

Resterend programma

Anderlecht: 58 punten

20/03: AA Gent uit

03/04: Charleroi thuis

10/04: Kortrijk uit

Antwerp: 56 punten

19/03: Zulte Waregem thuis

02/04: OHL uit

10/04: Cercle Brugge thuis

AA Gent: 55 punten

20/03: Anderlecht thuis

03/04: Cercle Brugge uit

10/04: OHL thuis