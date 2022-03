"Geloof me: de fans van Antwerp zijn niét blij met degradatie van Beerschot"

Beerschot VA verdwijnt na amper twee seizoenen opnieuw van het hoogste Belgische voetbaltoneel. De fans van Antwerp FC lachen in hun vuistje? Volgens Stijn Vreven niet.

Eerst en vooral: de degradatie van Beerschot naar 1B wordt allesbehalve een lachertje. “Ze moeten helemaal van nul herbeginnen”, aldus Stijn Vreven in Het Belang van Limburg. “De sterkhouders kunnen ondertussen zelfs gratis weg. Het wordt niet simpel om een ploeg op de been te brengen die meteen succesvol zal zijn in 1B.”

“En geloof me: ook de fans van Antwerp FC zijn niet blij met de degradatie van Beerschot”, verrast de voormalige coach van de Mannekens. “Ze kunnen er perfect mee leven dat de aartsrivaal in eerste klasse speelt en pakweg op een veertiende plaats staat. Maar nu is er geen derby meer. Dat vinden ze niet leuk.”