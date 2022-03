"Balans zoeken tussen geduld en risico": Brian Priske verwacht verraderlijke wedstrijd tegen Zulte Waregem

Antwerp moet zaterdagavond vol aan de bak tegen Zulte Waregem. Alleen met een driepunter kan de Great Old tevreden zijn. Zondag kijken met AA Gent en Anderlecht de twee concurrenten voor de Champions' Play-Offs elkaar in de ogen. "Of ik ga kijken? Allicht wel, al doe ik misschien beter iets anders."

Het nieuws deze week op de Bosuil was de terugkeer van Ritchie De Laet. Na tien dagen zat de rustperiode van de flankverdediger erop. "Ritchie is sinds woensdag aanwezig en hij is beschikbaar voor de match van zaterdag. Iedereen is blij dat hij weer terug is."

"We hebben er een goeie trainingsweek opzitten. We hebben met 24 spelers kunnen trainen. Hopelijk pikken Björn Engels en Viktor Fischer snel aan. Ik merk dat bij iedereen het vuur aanwezig is om de volgende drie matchen aan te pakken. Iedereen beseft het belang. Nu ligt de focus volledig op Zulte Waregem", aldus Priske.

Balans

Essevee hield vorige week de drie punten thuis en is zo nagenoeg zeker van de redding. "Dat zal geen impact hebben", geeft Priske aan. "Hun aanpak zal exact dezelfde zijn: heel compact staan en het balbezit aan ons laten. Ik verwacht dan ook heel moeilijke wedstrijd. Zij geven doorgaans erg weinig ruimte weg en beschikken met Gano, Dompé en Vossen over drie sterke spelers in het offensieve compartiment. Dat betekent voor ons dat we moeten opletten voor counters. Het wordt zaak om de juiste balans te vinden tussen geduld uitoefenen en risico's nemen."

We moeten absoluut nog stappen zetten in onze decision making

In de heenmatch was er lange tijd niets aan de hand voor de Great Old. Antwerp domineerde en vergat de score uit te diepen, maar uiteindelijk liep het op de Gaverbeek op een sisser af (2-1). "We hebben de nodige lessen getrokken naar de match van morgen toe, want het zal een gelijkaardige match zijn als toen. We verloren die wedstrijd omdat onze decision making niet altijd top in is. Misschien is dat wel de rode draad doorheen dit seizoen tot dusver. Daar moeten we absoluut nog stappen in zetten", besluit de Deen.