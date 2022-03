Racing Genk niet zonder druk naar Club Brugge: "Willen absoluut lot in eigen handen houden"

Na het mislopen van POI leek het halen van de Europe Play-Offs een formaliteit te worden voor Racing Genk, maar na de derbynederlaag tegen STVV moet de bekerhouder opletten. Zeker met de verplaatsing naar Club Brugge van dit weekend in het achterhoofd.

"De nederlaag tegen STVV is hard aangekomen. Een derby win je met het hart, daar is geen coach voor nodig om de ploeg te motiveren. En toch zag ik te veel spelers die onvoldoende brachten. Ik ben ervan overtuigd dat het niet puur een kwestie is van 'niet willen', maar om de één of andere reden slagen spelers er niet in het beste uit zichzelf te halen", citeert HBVL de Duitse coach van Racing Genk.

Bernd Storck had dan ook heel wat oplapwerk deze week. Dat is ook nodig, want zondag gaat Racing Genk op bezoek bij Club Brugge. "Mijn positie? Dat is van ondergeschik belang. Ik zal er alles aan doen om deze club zo ver mogelijk te brengen. En misschien is de verplaatsing naar een van de beste ploegen van het land wel een opportuniteit voor ons", verrast Storck.

"Voor het eerst sinds lang zijn wij geen favoriet. De druk ligt bij hen, al beseffen wij dat we een resultaat nodig hebben om die achtste plaats vast te houden. We willen absoluut ons lot in eigen handen houden."