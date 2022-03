Assistenten reageren op kritiek op Brian Priske: "Hij heeft al heel wat te verduren gehad, maar hij komt hier sterker uit"

De kritiek op Antwerp en coach Brian Priske is niet nieuw. De laatste tijd klinkt die alleen nog wat luider. In HLN geven assistenten Rudy Heylen en Anders Nielsen aan hoe Priske daarmee omgaat.

"Het is zo makkelijk om kritiek te uiten in het voetbal. Soms komt die commentaar van mensen die iets van voetbal af weten, maar dan weer niet de hele realiteit kennen. Zij weten toch niet hoe wij een wedstrijd voorbereiden?", aldus Rudy Heylen.

Priske liet de druk lange tijd van zich afglijden, maar vorige week liet hij zich op een persconferentie toch eens gaan. "Always kind, never weak... Het is een van zijn leuzes. Brian is een fijne persoon, maar laat niet over zich heen lopen. Een gebrek aan respect onder collega's kan absoluut niet en dat liet hij merken", vertelt Heylen.

"Maar Brian kijkt opnieuw vooruit. Hij komt nog elke morgen met volle moed op de club aan. Weet je, Brian heeft hier al heel wat te verduren gekregen, maar hij staat er nog altijd en zal hier op termijn sterker uitkomen", besluit Anders Nielsen.