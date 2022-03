Storck hoopt dat zijn spelers nog de juiste motivatie maken: "Want anders maken ze een vergissing"

KRC Genk moet eigenlijk iets rapen op het veld van Club Brugge, want zelfs hun plek in de Europe Play-offs staat op het spel. Maar hoe is het zover kunnen komen met deze, kwalitatief toch heel sterke kern?

“Verschillende spelers hebben het duidelijk niet makkelijk met deze situatie, waarin ze onder de verwachtingen blijven. Ik probeer hen daarom op training ook extra te prikkelen, ik haal hen uit hun comfortzone. Er kan ook niemand zeggen dat hij geen kansen heeft gekregen", legt trainer Bernd Storck uit in HBvL.

Het probleem kan ook zijn dat veel spelers Genk zien als een opstapje. "In dat geval maken ze een vergissing. Je kan je als individu alleen maar tonen als je de ploeg helpt draaien. In een periode zoals deze is dat veel moeilijker.”

Enkele spelers misten vorige zomer al hun droomtransfer. “Dat speelt allemaal mee. Maar dit is niet het moment om op dat thema in te gaan. Wij hebben nu drie belangrijke matchen voor de boeg, waarin we alles moeten doen om KRC Genk in de play-offs te brengen. Het moet nu gebeuren, daarvoor moeten alle individuele belangen wijken.”