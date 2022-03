'Meubelstuk' bezig aan zijn laatste maanden op de Bosuil: "Ik ben Antwerp zo dankbaar, maar het is tijd voor de volgende stap"

Samen met Faris Haroun is Aurelio Buta de langst dienende speler van dit Antwerp. De 25-jarige Portugees maakte vorig week nog indruk met zijn rush tegen Anderlecht, al lag hij de voorbije jaren iets te vaak in de lappenmand.

Buta heeft intussen 126 wedstrijden op de rood-witte teller. Dat hadden er een pak meer kunnen zijn, zonder al die blessures. Ook dit seizoen sukkelde de flankverdediger maanden met de hamstrings. "Er leek aanvankelijk weinig aan de hand. Ik stond na enkele weken al terug te trainen, maar ik voelde dat er iets mis was. Het was beter om mijn tijd te nemen en volledig te herstellen", geeft de Portugees aan in Gazet van Antwerpen.

De snelle back is bezig aan zijn laatste contractmaanden bij Antwerp. In juni zegt hij de Bosuil vaarwel. "Ik heb ontzettend veel spelers zien komen en gaan. En vooral: ik heb de club zien groeien, met de bekerwinst als orgelpunt. Ik ben Antwerp ontzettend dankbaar dat ik me hier verder kon ontwikkelen. Ik voel me nu klaar voor de volgende stap."

Naar welke club Buta trekt, is vooralsnog niet bekend. Eintracht Frankfurt trok al langer aan zijn mouw. "Die onderhandelingen lopen nog, maar daar hebben we het later wel over. Nu focus ik me op het seizoenslot met Antwerp", besluit Buta.