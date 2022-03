Sven Kums heel duidelijk over symbolische waarde van duel tegen Anderlecht: "Dat maakt me niets uit"

Dé blikvanger van de 32e speeldag in de Jupiler Pro League is ongetwijfeld AA Gent-Anderlecht.

Na de overwinning tegen Antwerp heeft Anderlecht zichzelf wat ademruimte gegeven maar het duel tegen AA Gent blijft levensbelangrijk voor de vierde plaats. Als Gent wint en Antwerp doet hetzelfde tegen Zutle Waregem zaterdagavond, staan er drie ploegen op één punt van elkaar voor twee vacante PO1-tickets.

Voor Sven Kums is het duel tegen Anderlecht extra speciaal. De middenvelder begon namelijk als jeugdspeler van Anderlecht aan zijn voetbalcarrière en was er ook in het seizoen 2019/2020 actief voor hij opnieuw naar Gent trok.

Maar van een symbolisch duel wil hij niet spreken. "Een prestigeslag? Elke wedstrijd is voor mij een prestigeslag. Het maakt eigenlijk niets uit, ik wil gewoon winnen", klinkt het vastberaden.