Straks niet meer selectioneerbaar voor de Rode Duivels: Bongonda gaat zijn eerste officiële interland spelen

Roberto Martinez heeft zijn kans gehad, nu is het aan de Democratische Republiek Congo... Theo Bongonda is opgeroepen voor de WK-qualifiers.

Bongonda maakte wel al zijn debuut voor Congo, maar dat was in een oefenmatch vorige maand. Als hij nu minuten zou maken, heeft hij officieel zijn keuze gemaakt. Daarvoor moest hij wel een aanvraag doen om zijn sportnationaliteit te laten veranderen. Die is nu blijkbaar goedgekeurd en niets staat zijn officieel debuut nog in de weg.