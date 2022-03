Vanhaezebrouck blikt terug op moeilijke periode bij Anderlecht: "Van zo'n interne strijd wordt uiteindelijk iedereen slachtoffer"

Zondag neemt AA Gent het op tegen Anderlecht. Een belangrijke wedstrijd in de strijd om de top vier. Hein Vanhaezebrouck treft zijn ex-club, maar echt speciaal is het voor hem niet. "Ik ben er amper één seizoen geweest, speciaal is dat dus niet voor mij."

Op zijn persbabbel kwam Hein Vanhaezebrouck terug op zijn turbulente doortocht bij Anderlecht. HVH kwam er in een duiventil terecht. "Achteraf bekeken had ik er misschien vroeger moeten vertrekken, dan had mijn carrière er misschien anders uitgezien. Met wat ik nu weet, had ik die stap nooit gezet. Maar ik heb er zeker geen spijt van."

"Een maand nadat ik arriveerde, werd de de club verkocht. Er kwamen een heleboel nieuwe mensen. Spelers gingen weg, er kwamen er nog meer in de plaats. Het komen en gaan was onvoorstelbaar. Van die interne strijd word uiteindelijk iedereen slachtoffer. Dat was ongetwijfeld de moeilijkste periode uit mijn carrière, net omdat je over heel veel zaken geen controle had", aldus Vanhaezebrouck.

Toch koestert Vanhaezebrouck naar eigen zeggen geen revanchegevoelens. "Of ik net ietsje liever tegen Anderlecht win? Helemaal niet, ik wil tegen iedereen winnen. Die match is niet speciaal voor mij, ik ben amper één seizoen bij Anderlecht geweest. En trouwens, ik moet niets meer laten zien hé, denk ik."