🎥 Raskin legt uit waarom hij zijn haar wit verfde: "De coach kon ons niet uit elkaar houden"

Nicolas Raskin loopt al een tijdje rond met witgeverfde haren. Waarom, dat legt hij uit in een interview bij de Belgische beloften.

Raskin verfde zijn haar toen hij onder Philippe Montanier speelde bij Standard. "Er liep een jongen rond die dezelfde bouw en zelfde haarstijl had en de coach kon ons niet uit elkaar houden. Dan heb ik gezegd dat ik iets moest veranderen en dus heb ik het geverfd", aldus Raskin.

Over wie het ging, hebben we voorlopig het raden, maar we denken dat het om Hugo Siquet ging.