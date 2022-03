Kevin De Bruyne is weer belangrijk voor Manchester City

Manchester City heeft zich geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De leider in de Premier League kon op het veld van Southampton het verschil maken in de tweede helft onder andere dankzij Kevin De Bruyne.

Raheem Sterling zette zijn ploeg na 12 minuten al op rozen. De bezoekers hadden de match vervolgens stevig in handen, maar na een owngoal van Aymeric Laporte kon Southampton toch op 1-1 de kleedkamer ingaan. Na de pauze trok City het laken echter definitief naar zich toe. De Bruyne mocht van op de stip aanleggen en bleef foutloos. Van die dreun kon Southampton zich niet meer herstellen.



Uiteindelijk deden Phil Foden en Riyad Mahrez de boeken helemaal dicht. Zeker het doelpunt van die eerste, een pegel in de verste hoek, mocht gezien worden. City is dus verzekerd van een plek in de halve finales.