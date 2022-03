OH Leuven wil er nog wat van maken en heeft nog duidelijk doel: "Bescheiden ambitie, maar het is er wel één"

OH Leuven speelde op bezoek bij Seraing 1-1 gelijk en mag zo stilaan de ambities op de top-8 helemaal vergeten. Toch blijven ze ook naar de laatste twee wedstrijden toe daadkrachtig denken.

"We wisten dat de top-8 sowieso moelijk zou worden, maar we willen sowieso elke wedstrijd winnen", aldus Siebe Schrijvers na de 1-1 puntendeling tegen Eleven Sports.

"Al is het voor onze eigen fierheid, voor de ploeg en voor het logo op onze borst. Elke wedstrijd moeten we er vol voor gaan."

Meer punten dan vorig jaar

Ook coach Marc Brys heeft nog ambitie met de Leuvenaars: "Ons objectief was en is nog steeds om in het drieluik zes punten te nemen om zo hoger te eindigen dan vorig jaar qua puntenaantal."

"Het is een bescheiden ambitie, maar het is er wel één", aldus de coach van OH Leuven op de webstek van de Leuvenaars.