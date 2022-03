Engelse topscheidsrechter neemt afscheid van het voetbal

De alom bekende Engelse scheidsrechter Mike Dean gaat na dit seizoen met pensioen. Dean wou er initieel vorig seizoen een punt achter zetten, maar stelde zijn afscheid met één jaar uit.

De 53-jarige scheidsrechter besloot nog één jaar door te gaan wanneer bekend werd gemaakt dat voetbalwedstrijden achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. Dean heeft er een carrière van 22 jaar op het hoogste niveau opzitten. Hij floot vooral wedstrijden in de Engelse Premier League. Dean is geliefd in de voetbalwereld, vooral door de komische stoten die hij weleens durft uithalen. In 2008 en 2010 leidde hij twee interlands van de Rode Duivels tegen Estland (3-2) en Oostenrijk (4-4).