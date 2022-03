AC Milan gaat vol voor Noa Lang, kondigt La Gazzetta dello Sport aan

We spreken er al een tijdje over, maar het gaat nu toch gebeuren. AC Milan wil Noa Lang en gaat ook een bod uitbrengen, weet de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

"Milan-Lang, si puo fare”, kopt de krant dinsdag. Binnenin staat dan te lezen dat er al langer interesse is in de aanvaller van Club Brugge. "Noa Lang, een 22-jarige Nederlander die opgroeide in Ajax en een ster werd in Brugge is klaar voor een stap hogerop en bereidt zich voor om die kans te grijpen."

De laatste weken zat hij onder Alfred Schreuder wel op de bank, maar Club wil nog steeds 25 miljoen euro. Daar wil Milan ook aankomen, inclusief bonussen. Het initieel bod zou wel zo'n 20 miljoen bedragen, maar er is dus nog ruimte voor onderhandeling. Lang zou zelf ook de voorkeur geven aan Milan, terwijl ook Dortmund, Arsenal en Liverpool geïnteresseerd zijn.