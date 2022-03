Eerste barstje in de relatie: 'Bestuurskamer Club Brugge is het niét eens met deze keuze van Schreuder'

Noa Lang verwarmt dezer dagen meer de bank bij Club Brugge dan hem lief is. Maar niet enkel de speler is gefrustreerd. Ook het blauw-zwarte management vloekt bij deze situatie.

Noa Lang was onder Philippe Clement één van de absolute sterkhouders van Club Brugge, maar dat is tegenwoordig niet langer het geval. Alfred Schreuder gebruikt de aanvaller als luxe-invaller. En dat is niet alleen tegen de zin van Lang zelf.

Het Laatste Nieuws weet dat ook de bestuurskamer de huidige situatie niet leuk vindt. Het is immers nog steeds de bedoeling om Lang deze zomer voor héél véél miljoenen te verkopen.

AC Milan

Enig probleem: marktwaardes zakken wanneer een speler geen basisplaats meer heeft. En net op dit moment is AC Milan van plan om door te duwen voor de Nederlander...