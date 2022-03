Jacky Mathijssen schat in wie play-off 1 zal spelen in Jupiler Pro League

De competitie in de Jupiler Pro League geraakt stilaan in zijn definitieve plooi. Nog twee speeldagen en dan weten we wie voor de titel speelt.

Na de interlandbreak met de Rode Duivels staan er nog twee speeldagen in de Jupiler Pro League op de agenda. Die moeten beslissen wie van de drie, Antwerp, Gent en Anderlecht, de laatste twee tickets pakken voor play-off 1. Voor Jacky Mathijssen is het alvast duidelijk hoe het zal lopen in de resterende speeldagen. “Geen van de drie laat nog punten liggen. Dus blijft de huidige stand overeind”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. En dat had hij graag anders gezien. “Op zich vind ik dat wel jammer. Gent en Anderlecht hebben dit seizoen crescendo gewerkt. Antwerp niet, op een bepaald ogenblik was het titelkandidaat.”