Cercle Brugge op oefenkamp om het slot van de competitie voor te bereiden

Het zijn nog twee belangrijke speeldagen voor Cercle Brugge. Daarvoor willen ze zich ideaal voorbereiden.

Volgens Het Nieuwsblad trekt Cercle Brugge op oefenkamp naar Monaco. Zo kunnen de spelers en de staf zich in ideale omstandigheden voorbereiden op het laatste deel van het seizoen. Na een desastreuze start is Cercle Brugge opgeklommen naar de 10de plaats in het klassement. Ze moeten alleen nog Racing Genk en STVV voor zich dulden (die twee punten voorsprong hebben) om een plekje te veroveren in de Europe Play-Offs.

Gemakkelijk zal deze opdracht niet zijn want Cercle speelt nog tegen AA Gent en op de slotspeeldag van de reguliere competitie op het veld van Antwerp.