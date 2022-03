Ex-minister van Sport, Philippe Muyters, staat achter aanstelling Overmars: "Wanneer moet iemand van het strafbankje?"

Voormalig minister van Sport, Philippe Muyters, heeft tegenwoordig een zitje in de Raad van Bestuur van Antwerp FC. Hij bekijkt de aanstelling van Marc Overmars als iets positiefs.

"Ik geef nooit commentaar over de interne gesprekken in de raad van bestuur. Ik sta in elk geval achter de benoeming van Marc Overmars als nieuwe sportief directeur van Antwerp. Mensen verdienen een tweede kans", zegt hij in De Standaard. "De beteugeling van grensoverschrijdend gedrag zie ik als een onderdeel van goed bestuur. Met manager Sven Jaecques sprak ik af om de procedures die vandaag bij Antwerp bestaan, eens tegen het licht te houden."

"Door ziekte ben ik enkele maanden buiten strijd geweest. Daarom is dit nog niet gebeurd. Als minister van Sport nam ik nog maatregelen tegen dit soort gedrag. Ik heb dus recht van spreken."

Er is echter veel kritiek op het aanstellen van Overmars. "Lees vandaag de kranten. De helft vindt het te vroeg. De andere helft toont alle begrip. Wanneer moet iemand van het strafbankje? Bovendien kunnen procedures erg lang aanslepen. Daar kunnen we niet op wachten. Natuurlijk, als wordt bewezen dat hij zich heeft bezondigd aan grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hiërarchisch minderen, dan keur ik dat niet goed."