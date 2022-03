Officieel: KV Mechelen haalt gewezen speler terug naar Achter de Kazerne

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook offiicieel. Een ex-speler van KV Mechelen komt terug naar Achter de Kazerne.

Laurens Paulussen is terug in Mechelen. De gewezen rechtsachter zal de sportieve cel vervoegen als scout, laat Malinwa weten. 𝗵𝗼𝘄 𝗶𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 👉 𝗵𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴



Welkom terug, Laurens 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/UuIC4QLKfM — KV Mechelen (@kvmechelen) March 23, 2022 Op zijn 31ste voetbalde Laurens Paulussen in Derde Nationale, bij Sint-Lenaarts, na een verleden bij onder meer Mechelen en Waasland-Beveren. Paulussen heeft 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Tussen 2014 en 2018 verdedigde hij de kleuren van Malinwa, sinds 2019 was hij profvoetballer af.