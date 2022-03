Niet gelukkig in Madrid: "Hazard is erg gekwetst door Ancelotti"

De Spaanse krant Marca heeft nog een artikel gewijd aan Eden Hazard. Daarin belichten ze de relatie tussen de Rode Duivel en zijn coach, Carlo Ancelotti. En die zit niet goed...

“Hazard is erg gekwetst door Ancelotti”, schrijft Marca. “Hij begrijpt zijn gebrek aan kansen niet. Al vanaf de start voelt Hazard zich door de Italiaan oneerlijk behandeld, zeker nu hij ook tegen Barcelona geen speelminuten kreeg. De concurrentiestrijd met Rodrygo, Marco Asensio en Vinicius Junior heeft Hazard definitief verloren.”

In andere kranten valt te lezen dat Hazard moet vertrekken, want dat hij onder Ancelotti geen nieuwe kansen meer gaat krijgen. Interesse genoeg, als we de geruchtenmolen mogen geloven. Lille, Arsenal, Aston Villa, West Ham United, Newcastle en Chelsea werden al vermeld. Real betaalde wel 115 miljoen aan Chelsea...