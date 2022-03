Middenvelder van Beerschot is even terug naar Sheffield United

Het doek voor Beerschot is al een tijdje gevallen. Dit zorgt ervoor dat Ismaila Coulibaly mogelijks niet bij Beerschot zal blijven.

Ismaila Coulibaly is door Beerschot geleend van Sheffield United. De Malinese middenvelder zou normaal bij Beerschot blijven tot medio 2023, maar mogelijks keert hij al vroeger terug naar Sheffield. Koen Frans van Gazet van Antwerpen weet dat de middenvelder deze week meetraint bij zijn moederclub. Zo kan het zijn dat ze hem terug naar Engeland halen om volgend seizoen te strijden in The Championship. "Een voorbode op volgend seizoen?", zegt Koen Frans.

Coulibaly kwam dit seizoen 19 keer in actie voor Beerschot waarin hij twee assists gaf. Zijn contract bij Sheffield United loopt nog tot 30 juni 2023.