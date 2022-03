Sterspeler laat duidelijk merken dat hij Manchester United zal verlaten: "Heb ik er wel een rol? Dit seizoen is ook weer verloren"

Manchester United is er nog steeds niet in geslaagd om aansluiting te vinden bij de absolute Premier League-top. Ze spelen niet mee voor de prijzen en dat frustreert middenvelder en sterspeler Paul Pogba, die United deze zomer waarschijnlijk zal verlaten.

Pogba heeft een aflopend contract en lijkt niet geneigd dat te gaan verlengen. Dus moet Man U hem deze zomer verkopen om nog iets te vangen. In een gesprek met Le Figaro uit hij zijn frustraties. "We moeten eerlijk zijn: ik ben totaal niet tevreden over hoe de afgelopen jaren zijn gegaan", zegt hij in de krant. "Dit seizoen is ook weer verloren, we zullen opnieuw niets winnen. Of het nu bij Manchester United is of bij een andere club: ik wil gewoon prijzen winnen."

Bij Frankrijk loopt het voor hem wel gesmeerd. Daar wint hij wel prijzen. Het is simpel. Als ik bij de nationale ploeg ben, weet ik precies wat er van mij wordt verwacht. Ik ken mijn rol en ik voel het vertrouwen van de coach en mijn medespelers. Het is logisch dat het anders voelt bij United, want het is moeilijk om consistent te blijven als je steeds van positie, systeem of medespelers wisselt. Heb ik bij Manchester United wel een rol? Ik stel nu die vraag en heb er zelf geen antwoord op."