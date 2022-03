📷 Zwitserse supporters jennen Italianen met spandoek

Zwitserland speelt momenteel een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. De Zwitserse supporters toonden onderstaand spandoek tijdens de wedstrijd om de Italianen te jennen. Zwitserland eindigde eerste in haar WK-kwalificatiepoule, Italië eindigde als tweede en moest zo nog halve finales spelen tegen Noord-Macedonië.

The Switzerland fans show Italy no mercy after the Azzurri's failure to reach the World Cup šŸ˜¬



