🎥 Triest! Marokko-spelers bekogeld na afloop van de wedstrijd in Congo

De fans in Kinshasa kregen vrijdag een intense DR Congo-Marokko te zien. Congo kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Toen Mmaee vroeg in de tweede helft een strafschop miste voor Marokko, rook Congo zijn kans. In het slotkwartier bezorgde Tarik Tissoudali de thuisfans een ijskoude douche (1-1).

Na afloop bekoelden de Congolese fans hun woede door massaal projectielen, van flesjes tot zelfs stenen, te gooien naar de spelers van Marokko. Tissoudali en co. moesten het op een lopen zetten om heelhuids tot in de catacomben te geraken. Marokkaanse media meldden inmiddels dat niemand averij opliep. Dinsdag staat de terugwedstrijd in Casablanca op het programma. De winnaar mag zich opmaken voor het WK in Qatar. Bekijk hier de beelden: 🇲🇦🇨🇩| مدينة كينشاسا📍عاصمة كونغو الديمقراطية ..



🛑 هجوم "متوحش" من الجمهور الكونغولي على اللاعبين المغاربة بعد نهاية المبارة ..



المغرب 1-1 الكونغو



. pic.twitter.com/wINFiyAq25 — H A S S A N 🇲🇦 (حساب بديل) (@2nd_HMeghribi) March 25, 2022