Vanaken wil in het Lotto Park zich laten gelden: "Anderlecht-fans? Ik hoop dat ze voor België supporteren"

We moeten niet al te veel veranderingen verwachten morgen bij de Rode Duivels. De kans is dus groot dat Hans Vanaken weer aan de match begint tegen Burkina Faso terwijl hij vrijdag alweer aan de bak moet. "Mij maakt dat niet uit. Als we Champions League spelen, is dat ook zo."

Vanaken had zijn analyse na de match tegen Ierland al gegeven, maar hij zag ook dat er nog veel voor verbetering vatbaar was in het aanvallend compartiment. "Het was zoeken tussen Michy, Charles en mezelf", gaf hij toe. De posities werden niet altijd juist ingevuld. Dat heb je nu eenmaal in een ploeg die nooit samenspeelt. Maar we hebben daar hard aan gewerkt en we gaan daar proberen oplossingen voor te vinden."

Voor Vanaken hangt er niet zoveel van af, hij draagt zijn prestaties uit het verleden al mee. Die wegen zwaar door bij de bondscoach. Maar voor sommige jongens lijkt de match tegen Burkina Faso een laatste kans te zijn. "Daar ben ik het toch niet mee eens. Het leeft wel bij iedereen om zich te laten zien, maar je kunt ook niet op één match afgaan. Er zitten altijd wel matchen bij dat het eens minder loopt. Hoe het gaat bij de eigen club zal ook wel meespelen."

Het is leuk om De Ketelaere ook bij de nationale ploeg te helpen

Vanaken moet in deze kern ook een leidersfiguur zijn. "Ik ben dat meer met mijn kwaliteiten op het veld normaal gezien, maar bij Club heb ik ook met mijn woorden al meer progressie gemaakt. Het is mijn taak om die jonge gasten te begeleiden. Charles neem ik bijvoorbeeld al langer onder mijn vleugels. Al heeft die niet veel aanwijzingen nodig. Maar het is wel leuk om iemand van je eigen ploeg ook bij de nationale ploeg te helpen."

Samen met De Ketelaere vult hij de rol in de pockets in, al zag Martinez hem vroeger ook al op acht. "Ik maak die klik vrij makkelijk. Meestal is het in functie van de tegenstander en sta ik daar tijdens de trainingen ook al. Elke positie heeft zijn specifieke vereisten, maar daar wen je aan. En er wordt ook veel intuïtie verwacht en dat zit nu eenmaal in mijn spel."

Maakt me niet uit waar we spelen

Morgen wordt er gespeeld in het Lotto Park van Anderlecht en Vanaken hoopt dat de aanwezige fans de clubkleuren inruilen voor die van de nationale ploeg. "Het maakt me helemaal niks uit waar we spelen. Het is morgen België dat in Anderlecht speelt, niet Club Brugge. Ik hoop dat de aanwezige fans dat ook zo zien."