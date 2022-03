'Stipe Radic krijgt aanbod uit Engeland voor volgend seizoen'

Beerschot haalde Stipe Radic vorig jaar in februari weg bij Hajduk Split, maar door de degradatie zoekt hij zo goed als zeker andere oorden op.

Volgens de Britse krant The Star staat Stipe Radic dicht bij een overgang naar The Championship. Hij zou bij Sheffield United aan de slag kunnen.

Radic heeft bij Beerschot nog een contract tot midden 2023 op zak. Zijn waarde volgens Transfermarkt bedraagt 1,2 miljoen euro. De contacten zouden er al geweest zijn voordat Beerschot zeker was van degradatie.

Een definitieve beslissing is nog niet gevallen, maar Radic liet ondanks de degradatiezorgen alvast een sterke indruk na. Of hij verkocht of verhuurd zou worden door Beerschot is niet duidelijk, aldus de Britse krant.