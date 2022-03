Nederland dringt aan voor Beneliga, ook Antwerp mee in overleg

Met de komst van de nieuwe CEO van de Pro League komt ook de Beneliga opnieuw bovendrijven.

Het idee van de Beneliga is er al sinds jaar en dag. De Belgische en Nederlandse clubs zijn er duidelijk nog altijd mee bezig en de Nederlandse clubs dringen aan.

Zo schrijft HLN dat er recent nog overleg geweest is tussen de Belgische en Nederlandse topclubs en de UEFA over een Beneliga. Ook Antwerp zou naast de G5 in de gesprekken betrokken zijn.

UEFA heeft met de nodige interesse geluisterd, klinkt het. Het project kan enkel slagen als er voor de nieuwe Beneliga evenveel Europese tickets zouden zijn als beide landen nu afzonderlijk hebben.