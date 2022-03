KV Mechelen zet zaterdag opnieuw ex-speler in de bloemetjes

KV Mechelen gaf de voorbije maanden al enkele clubhelden een passend eerbetoon. Zo passeerden Seth De Witte en Clement Tainmont al de revue. Zaterdag, voor de match tegen KV Kortrijk, is het de beurt aan Igor De Camargo.

Na 3,5 seizoenen trouwe dienst vertrok Igor De Camargo (38) tijdens de wintermercato naar RWDM.

Bij KV Mechelen maakte de Braziliaanse Belg deel uit van het team dat in 2018 de titel in 1B en de Croky Cup won. In 109 officiële wedstrijden voor de Kakkers was De Camargo goed voor 38 doelpunten en 6 assists.

De 9-voudige international krijgt zaterdag een ereronde Achter de Kazerne voor alle bewezen diensten voor Malinwa.