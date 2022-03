Snelders maakt zich zorgen over Rode Duivel: "Ondermaats, ver van zijn beste niveau"

Eddy Snelders zag de Rode Duivels spelen tegen Ierland en Burkina Faso en heeft dan ook een aantal conclusies gemaakt.

"Youri Tielemans was ondermaats in Ierland. Tegen Burkina Faso was het iets beter, maar toch zit hij ver van het niveau van in zijn beste periode", aldus Snelders in zijn analyse bij Sporza.

Even moeilijk

"Tielemans heeft het even moeilijk. Dat kwam nog meer naar boven zonder de ervaren Duivels rond zich", is de analist duidelijk.

En dus kan de transferzomer van belang worden: "Het wordt bijzonder interessant om te zien welke stap hij komende zomer zet. Net zoals sommige andere Duivels."