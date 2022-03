Thorstvedt en co houden schietoefening tegen Armenië: 9-0

Geen levensbelangrijke barragewedstrijd voor Noorwegen, dat al een kruis heeft moeten make over het WK in Qatar. In plaats daarvan werkten de Noren een vriendschappelijk duel af tegen Armenië. Al ging het er niet echt vriendschappelijk aan toe.

Na een kwartier spelen moest Armenië met zijn tienen verder, na rood voor Hovhannisyan, die de doorgebroken Haaland doormidden zaagde. Na goed twintig minuten spelen stroopten de Noren de mouwen op en begon de martelgang voor Armenië. Haaland (2), King (3), Thorstvedt, Daehli, Sorloth (2) zorgden voor de vooroorlogse 9-0. #Norway × #Armenia

Kristian Thorstvedt (Racing Genk) werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Buffalo Andreas Hanche-Olsen speelde een uur mee.