Jack Hendry schoffeert Alfred Schreuder: "Hij was erg hard voor me" & "lijkt me logisch om je beste verdediger in de ploeg te zetten"

Onder Philippe Clement was de van Oostende overgekomen Jack Hendry een certitude achterin bij Club Brugge. Sinds de komst van van Alfred Schreuder verdween de Schotse international uit de ploeg. Dat Hendry zich niet kan vinden in die beslissing, liet hij horen tijdens de interlandbreak.

"We kregen een nieuwe coach, die erg hard voor me is. Ik hoor thuis in het basiselftal. Veel mensen binnen de club bevestigen dit, maar het is de mening van één man die ertoe doet...", aldus Hendry.

"Ik had een fantastisch begin van het seizoen. Ik speelde in de zes Champions League-wedstrijden, ronduit ongelooflijk was dat. Ok, ik slikte twee rode kaarten op korte tijd, maar ik kan me niet vinden in de manier waarop ik behandeld werd. In elk geval hoop ik snel op oplossingen, want ik ben niet naar Brugge gekomen om op de bank te zitten."

Hendry erkent dat hij in een dipje zat na zijn twee rode kaarten, maar is naar eigen zeggen verbaasd dat hij zomaar aan de kant geschoven werd. "Zelfs na die tweede rode kaarten denk ik dat het logisch is dat je je beste verdediger in de basis houdt. Ik hoop dat de coach snel van mening verandert", aldus Hendry na afloop van de oefeninterland tegen Oostenrijk.