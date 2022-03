Laurent Depoitre en AA Gent gaan langer door met elkaar

Goed nieuws voor AA Gent en Laurent Depoitre. De club maakte namelijk bekend dat het contract van de spits is verlengd.

Laurent Depoitre is aan zijn tweede ambtstermijn bezig bij AA Gent. De bonkige spits was lid van de ploeg die kampioen werd in 2015. Nadien volgde avonturen bij Huddersfield en FC Porto.

In de zomer van 2019 keerde Depoitre terug naar België en naar AA Gent. Nu maakte de club bekend dat zijn contract is verlengd voor twee jaar. Dit betekent dat de aanvaller tot de zomer van 2024 onder contract ligt.

Tijden zijn gehele AA Gent carrière speelde hij 193 wedstrijden waarin hij 59 keer tot scoren kwam en 25 assists gaf. Depoitre kwam éénmaal in actie voor de Rode Duivels tegen Andorra en kwam daarin éénmaal tot scoren.