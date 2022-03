Maxime Busi genoot Belgische interesse, maar koos voor een avontuur bij Stade Reims

Maxime Busi was niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Zo kan La Dernière Heure de rechtsback strikken voor een praatje in het centrum van Luik. Zijn thuisstad waar hij bijna deze winter speelde.

Maxime Busi maakt momenteel het mooie weer bij Stade Reims dat de rechtsback leent van het Italiaanse Parma tot het einde van het seizoen. Bijna had hij terug in België gespeeld want zowel Club Brugge als Standard toonde interesse. "Ja, er zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met beide clubs", zegt Busi.

Een groot contrast is er momenteel tussen beide clubs. Bij Club Brugge zou hij spelen voor de titel terwijl het seizoen van Standard er bijna opzit. "Club Brugge zou een mooie uitdaging zijn geweest. Wat Standard betreft, spelen voor de club die mij heeft opgeleid en in de stad waar ik van hou, dat is belangrijk. Het doet me pijn om Standard in deze staat te zien", klinkt het.

Busi kende zijn doorbraak bij Sporting Charleroi. Daar plukte Parma hem weg voor bijna 7 miljoen euro in de zomer van 2020.