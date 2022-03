Standard voert verdere stappen uit na oordeel Evocatiecommissie: "Niet te accepteren dat voetbalinstanties hun eigen reglementen niet respecteren"

Op 5 februari werd in de wedstrijd Standard-Cercle Brugge vlak voor affluiten een doelpunt van Standard-speler Moussa Sissako (al dan niet correct) afgekeurd voor buitenspel. Een kleine twee maand later blijft het een gespreksonderwerp bij de Luikenaars.

Naar aanleiding van het afgekeurde doelpunt van Moussa Sissako (Standard) in het slot van de wedstrijd Standard-Cercle Brugge (1-1) gingen de Rouches in beroep bij de Disciplinaire Raad, maar zonder succes. Daarop tekende de club uit Luik een evocatieberoep aan.

Ook dat beroep is verworpen en daar is Standard allesbehalve tevreden mee. Via hun eigen kanalen zeggen ze geen antwoord te hebben gekregen op hun eisen en geven ze aan verdere stappen te zullen ondernemen.

"Standard de Liège kan niet accepteren dat de voetbalinstanties hun eigen reglementen en bevoegdheden niet respecteren. De club zal het management van de KBVB aanspreken op deze excessen en gebruik maken van de beroepsmiddelen die voorhanden zijn", staat te lezen op de website van Standard.