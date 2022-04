Analisten laten zich uit over loting Rode Duivels: "Voetballende groep, moet ons liggen" en "Dat vind ik véél minder"

De Rode Duivels hebben Kroatië, Marokko en Canada voor de kiezen gekregen op het WK in Qatar. En dat zou de Duivels moeten kunnen liggen.

"Een toffe groep. We krijgen een beetje spanning, en dus geen drie slaapverwekkende wedstrijden", is Imke Courtois blij bij Sporza.

"Canada geeft vreugde, Marokko is tof voor de Marokkaanse gemeenschap in België en Kroatië is een team met toch wel wat oudgedienden die we aankunnen. Maar goed: daarna tegen Spanje of Duitsland, dat vind ik minder goed nieuws."

Voetballende groep

Een idee dat gedeeld wordt door Gert Verheyen: "Het is een voetballende groep. Marokko, Kroatië en Canada willen voetballen. Dat gaat ons liggen, dat gaan goede en mooie wedstrijden worden."

"Er zitten ook pigmenten aan, met links richting België bij alle drie de teams. Dat geeft ook nog een extraatje aan de zaak."