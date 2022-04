Brian Priske focust na alle heisa op het sportieve: "Een club als Antwerp heeft een technisch directeur nodig"

Zaterdag neemt Antwerp het op tegen OH Leuven met het oog op een plaats in de 'Champions Play-Offs'. Brian Priske zegt geen rekening te willen houden met wat Gent en Anderlecht de komende weken gaan doen.

Zaterdagavond trekt Antwerp naar Leuven voor de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie. Een verplaatsing naar Vlaams-Brabant is voor de Great Old geen zekerheid op een overwinning. Van de laatste zes confrontaties in Leuven won Antwerp er geen enkele. "Daar hou ik geen rekening mee. Bovendien is bijna iedereen nieuw bij ons. Voor mij is het de eerste keer dat ik naar Leuven ga. Een nieuw seizoen, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe ploeg dus dan kijk ik niet naar wat in het verleden is gebeurt", zegt Priske.

Brian Priske ziet geen voordeel in het feit dat Antwerp op zaterdag speelt en de rechtstreekse concurrenten op zondag. "Voor mij is het precies hetzelfde als we nu op zaterdag of op zondag spelen, maakt geen verschil. Uiteindelijk moet iedereen 6 op 6 halen wil het nog kans maken op de top vier. We gaan ons best doen om de focus op ons te houden en onze beste niveau te halen", vertelt Priske.

Over de aanstelling van nieuw technisch directeur, Marc Overmars, wil Priske niet al te veel kwijt. "Ik ben tevreden met de aanstelling van een nieuwe technische directeur. Dat heeft deze club nodig. De heisa van de afgelopen weken hoort bij voetbal, maar ik wil nu vooral de foucus houden op wat mijn taken zijn en dat is Play-Off 1 halen en niet kijken naar wat naast het veld gebeurt. Geen idee of de aanstelling van Overmars een impact heeft op de kleedkamer. De spelers zijn geconcentreerd op hun prestaties. Het is hun taak om te presteren en goede resulaten te behalen", voegt Priske toe.

De coach van Antwerp heeft er alle vertrouwen in dat ze Play-Off 1 halen. "We spelen de laatste weken beter en de groep is sterker geworden. We vertrekken naar Leuven om een resultaat te halen", besluit de Deen.