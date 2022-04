Brian Priske vol vertrouwen in race naar top vier: "We hebben de beste doelman van de competitie en een van de beste spitsen, dat helpt"

Met drie zijn ze nog, de resterende kandidaten voor de twee tickets voor de Champions' Play-Offs. Voor aanvang van de voorlaatste speeldag beschikt Antwerp over betere papieren dan de concurrenten uit de hoofdstad en Gent.

Antwerp gaat zaterdag op bezoek bij OHL, terwijl AA Gent en Anderlecht pas zondag aan de bak moeten. Brian Priske benadrukte tijdens zijn persbabbel nogmaals dat Antwerp nog één doel heeft dit seizoen: in die top vier finishen.

De Deense coach van de Great Old heeft naar eigen zeggen vertrouwen in een goede afloop. "Waarom wij play-off 1 zullen halen? We hebben nu eenmaal veel goeie spelers met heel veel kwaliteiten. Daarnaast heb ik het gevoel dat we week na week beter samenspelen, de groep wordt sterker."

"Iedereen beseft hoe belangrijk het voor deze club is om in de top vier te eindigen", geeft Priske vervolgens aan. "Wel, mijn spelers hebben dit seizoen al vaker getoond dat ze op de grote momenten hun niveau halen. (pauze) En we hebben de beste doelman van de competitite (Butez, nvdr.) en een van de beste aanvallers in België (Frey, nvdr.). Dat helpt altijd", besluit Priske.